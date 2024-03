Haryana New CM: नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री, लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सभी को चौंकाया

Highlights मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री खट्टर समेत 14 मंत्री शामिल थे। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जजपा के तीन सदस्य थे। भाजपा ने ‘हरियाणा निवास’ पर अपने विधायकों की बैठक बुलाई है।

Nayab Singh Saini Haryana New CM: लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सभी को चौंका दिया है। हरियाणा में भाजपा ने मुख्यमंत्री को बदल दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और कुरूक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) अगले मुख्यमंत्री होंगे। आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री खट्टर और उनके साथी कैबिनेट मंत्रियों ने प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को मंगलवार को इस्तीफा सौंप दिया था। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जननायक जनता पार्टी (जजपा) गठबंधन में लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर दरार पैदा होने की अटकलों के बीच यह घटनाक्रम सामने आया है।

वर्तमान में, 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 41 विधायक और जजपा के 10 विधायक हैं। इस गठबंधन को सात में से छह निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के 30 विधायक हैं और इंडियन नेशनल लोकदल तथा हरियाणा लोकहित पार्टी के पास एक-एक सीट है। भाजपा ने 2019 में राज्य की सभी 10 लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी।

Haryana BJP president and Kurukshetra MP Nayab Singh Saini to be next chief minister, says party leader