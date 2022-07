हरियाणाः कांग्रेस को लगेगा झटका, शाह और नड्डा से मिले विधायक बिश्नोई, राज्यसभा चुनाव में माकन के खिलाफ किया था मतदान, देखें वीडियो

Highlights कांग्रेस ने सभी पदों से निष्कासित कर दिया था। भाजपा से नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ अपनी तस्वीरें भी हटा दी हैं।

चंडीगढ़ः हरियाणा के कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा से मुलाकात की। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बिश्नोई जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं।

उन्होंने पिछले महीने हुए राज्यसभा चुनाव (अजय माकन) में कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया था। आदमपुर के 53 वर्षीय विधायक ने नयी दिल्ली में भाजपा नेताओं से मुलाकात की और बाद में उनकी प्रशंसा की। कुलदीप बिश्नोई को पिछले महीने कांग्रेस ने पार्टी के सभी पदों से निष्कासित कर दिया था।

उसके बाद से ही भाजपा से उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। बिश्नोई ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी के साथ अपनी तस्वीरें भी हटा दी हैं। बिश्नोई ने उनकी जगह अपने पिता एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत भजन लाल के साथ तस्वीरें लगा दी हैं।

चार बार के विधायक और दो बार के सांसद बिश्नोई हरियाणा में कांग्रेस द्वारा प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए उनकी उपेक्षा किए जाने के बाद से ही नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाने वाले उदय भान को हरियाणा इकाई का प्रमुख नियुक्त किया था।

Top #Congress leader from #Haryana, Kuldeep Bishnoi meets HM #AmitShah in the presence of #JPNadda. @NiyamikaS joins with more information. pic.twitter.com/nnKlyiFg7F