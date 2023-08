अमेठी राहुल गांधी की स्वाभाविक सीट लेकिन वायनाड ने संकट में दिया उनका साथ: हरीश रावत

Highlights भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राहुल गांधी को अमेठी से लड़ने की चुनौती दी। रावत के बयान से संकेत मिलता है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के अमेठी और केरल के वायनाड दोनों जगहों से 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। अल्वी ने कहा कि अगर राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो स्मृति ईरानी अपनी जमानत खो देंगी।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि अमेठी राहुल गांधी की स्वाभाविक सीट है, लेकिन कांग्रेस सांसद वायनाड से भी चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने संकट के समय में उनका साथ दिया था। यह कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के सुझाव के बाद आया है कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं, तो पीएम नरेंद्र मोदी सीट हार जाएंगे।

इसपर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राहुल गांधी को अमेठी से लड़ने की चुनौती दी। रावत के बयान से संकेत मिलता है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के अमेठी और केरल के वायनाड दोनों जगहों से 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। रावत ने कहा, "अमेठी राहुल गांधी की 'स्वाभाविक सीट' है लेकिन वह वायनाड से भी लड़ेंगे क्योंकि संकट के समय वायनाड ने उनका साथ दिया था।"

