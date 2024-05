कोविड-19 वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर बोली एस्ट्राजेनेका- "हमारी सहानुभूति उन लोगों के प्रति है..."

By मनाली रस्तोगी | Published: May 1, 2024 09:38 AM

Next

ब्रिटेन की एक अदालत में फार्मास्युटिकल कंपनी के खिलाफ 100 मिलियन पाउंड के क्लास एक्शन मुकदमे से जुड़े मामले में यह स्वीकार किया गया कि टीका वास्तव में बहुत ही दुर्लभ मामलों में थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (टीटीएस) का कारण बन सकता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर