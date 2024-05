Afghanistan T20 World Cup 2024 squad: अफगानिस्तान टीम की घोषणा, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान, युगांडा के खिलाफ पहला मैच, जानें टीम लिस्ट

Highlights Afghanistan T20 World Cup 2024 squad: मंगलवार को घोषित 15 सदस्यीय अफगानिस्तान टीम में शामिल हुआ है। Afghanistan T20 World Cup 2024 squad: इस साल की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। Afghanistan T20 World Cup 2024 squad: तेज आक्रमण में नवीन-उल-हक, फरीद अहमद और फजलहक फारूक शामिल हैं।

Afghanistan T20 World Cup 2024 squad: अफगानिस्तान ने मंगलवार को वेस्टइंडीज और अमेरिका में जून में शुरू होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। राशिद खान को टीम का कप्तान बनाया गया है। अफगानिस्तान ने 2024 टी20 विश्व कप के लिए 19 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद इशाक को चुना है। इस साल अपना टी-20 डेब्यू करने वाले इशाक को मंगलवार को घोषित 15 सदस्यीय अफगानिस्तान टीम में शामिल हुआ है। मजबूत स्पिन आक्रमण में कप्तान राशिद खान, मोहम्मद नबी, मुजीब उर रहमान और नूर अहमद मौजूद हैं।

