Lok Sabha Elections 2024: "मोदी हार के डर से लोगों से 'भयानक झूठ' बोल रहे हैं", सिद्धारमैया ने कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 1, 2024 06:48 AM

Next

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदाताओं को "भयानक झूठ" बोलकर गुमराह कर रहे हैं।