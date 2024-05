लंदन पहुंचे सलमान खान, यूके सांसद बैरी गार्डिनर ने किया वेलकम; तस्वीरें वायरल

Salman Khan In London: बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान के फैन्स देश-दुनिया में फैले हुए हैं। उनकी पॉपुलैरिटी ऐसी है कि राजनेता भी उनके फैन हैं, जी हां बिल्कुल सही पढ़ा आपने। हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के ब्रेंट नॉर्थ निर्वाचन क्षेत्र के सांसद बैरी गार्डिनर की, जिन्होंने हाल ही में सलमान खान से मुलाकात की है। इस यादगार मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें सलमान खान बैरी गार्डिनर के बीच की दोस्ती साफ नजर आ रही है।

बॉलीवुड स्टार सलमान खान इस समय लंदन में मौजूद हैं जहां उन्होंने यूके के सांसद से खास मुलाकात की है। सोमवार को एक्स के सामने बैरी गार्डिनर ने वेम्बली स्टेडियम में सलमान के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरों की एक श्रृंखला प्रशंसकों के सामने पेश की। तस्वीरों में सलमान काले रंग की टी-शर्ट में हैंडसम लग रहे थे, जिसे उन्होंने जैकेट और ट्राउजर के साथ स्टाइल किया था। उन्होंने अपने लुक को क्लासी सनग्लासेज से कंप्लीट किया। सलमान गार्डिनर के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं और दोनों खुशी-खुशी कैमरे के सामने पोज दे रहे हैं।

Tiger is Alive and is in London



ટાઇગર ઝિંદા હૈ ઔર લન્ડન મેં હૈ.



टाइगर ज़िंदा है और लंदन में है.



ٹائیگر زندہ ہے اور لندن مے ہے



A pleasure to welcome @BeingSalmanKhan to Wembley today. pic.twitter.com/xG9lVxwM1l