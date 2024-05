मणिपुर: महिला प्रदर्शनकारियों ने रोका भारतीय सेना का काफिला, पुलिस ने कहा- '11 उपद्रवियों को कराया रिहा', वीडियो वायरल

Highlights अज्ञात अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि सेना कुंबी इलाके में गश्त कर रही थी जब उन्होंने दो एसयूवी को रोका। सेना द्वारा स्थिति बिगड़ने की सूचना मिलने पर जिला पुलिस मौके पर पहुंची।

नई दिल्ली: पुलिस ने कहा कि मंगलवार को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में महिलाओं के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने भारतीय सेना का सामना किया और 11 उपद्रवियों को हथियारों और गोला-बारूद के साथ हिरासत में लेने के बाद जबरदस्ती रिहा कर दिया।

मणिपुर पुलिस ने एक बयान में कहा कि गश्त के दौरान भारतीय सेना की महार रेजिमेंट की एक टुकड़ी ने पुलिस की वर्दी पहने सशस्त्र बदमाशों को रोका और हिरासत में लिया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अज्ञात अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि सेना कुंबी इलाके में गश्त कर रही थी जब उन्होंने दो एसयूवी को रोका।

पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले से कहा, "सेना के जवानों को देखकर दोनों वाहनों में सवार लोग अपने हथियार छोड़कर भाग गए।" मणिपुर पुलिस ने कहा कि महार रेजिमेंट के सैनिकों ने तीन एके राइफल (7 मैगजीन और 210 गोला-बारूद), दो एसएलआर 9 मैगजीन और 180 गोला-बारूद, दो हथगोले और बुलेटप्रूफ जैकेट और अन्य सामान जब्त कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया।

हालांकि, कुछ देर बाद मीरा पैबिस (मैतेई महिलाओं का एक नागरिक समूह) मौके पर इकट्ठा हुआ और मांग की कि हथियार उन्हें सौंप दिए जाएं।

Today i.e. on 30/04/2024 at around 2:30 AM, a column of Mahar Regiment intercepted and detained 11 armed miscreants dressed in police fatigues. From their possession, the following items-

i.3 AK rifles (7 magazines and 210 ammunitions)

ii.5 INSAS (13 magazines and 260…