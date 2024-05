कोविशील्ड से ब्लड क्लॉटिंग का खतरा बहुत कम! 10 लाख में से 7 लोगों के प्रभावित होने की संभावना, पूर्व आईसीएमआर वैज्ञानिक का दावा

By अंजली चौहान | Published: May 1, 2024 10:04 AM

Next

Covishield Vaccine: महामारी विशेषज्ञ डॉ. रमन गंगाखेड़कर ने कहा कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली खुराक के बाद दुर्लभ दुष्प्रभावों का जोखिम सबसे अधिक होता है, लेकिन दूसरी खुराक के साथ कम और तीसरी के साथ सबसे कम होता है।

कोविशील्ड से ब्लड क्लॉटिंग का खतरा बहुत कम! 10 लाख में से 7 लोगों के प्रभावित होने की संभावना, पूर्व आईसीएमआर वैज्ञानिक का दावा