Petrol Diesel Price Today: हैदराबाद में पेट्रोल प्रति लीटर सबसे महंगा, जानें दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में क्या है ताजा रेट

By आकाश चौरसिया | Published: May 1, 2024 10:08 AM

Next

Petrol Diesel Price Today: आज रिलीज हुए रेट में कुछ राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। जबकि, कुछ राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते भी हैं।

फाइल फोटो