"मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को कोई नोटिस नहीं मिला है, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं", बीआरएस के केटी रामा राव का दिल्ली पुलिस के समन पर दावा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 1, 2024 11:07 AM

तेलंगाना में बीआरएस नेता केटी रामा राव ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर फर्जी खबरें फैलाने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है