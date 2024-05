Prajwal Revanna 'Sex Scandal': कर्नाटक एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता को भेजा समन, पेश न होने पर घोषित करेगी 'भगोड़ा'

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 1, 2024 08:15 AM

Next

कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के लीक हुए वीडियो मामले में उन्हें और उनके पिता को समन जारी किया है।

Prajwal Revanna 'Sex Scandal': कर्नाटक एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता को भेजा समन, पेश न होने पर घोषित करेगी 'भगोड़ा'