हनुमान जयंती: सारंगपुर में 54 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का अमित शाह ने किया अनावरण, जानें क्या है इस मंदिर की खासियत?

गांधीनगर: हनुमान जयंती के मौके पर आज गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के बोटाद जिले के सारंगपुर मंदिर पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है।

इस दौरान उन्होंने भगवान हनुमान के जल से पैर धोएं और पूरे विधि-विधान से साथ पूजा-अर्चना की। गुजरात में स्थापित भगवान हनुमान की ये मूर्ति काफी खास है।

अहमदाबाद से करीब 150 किलोमीटर दूर सारंगपुर हनुमान मंदिर परिसर में कष्टभंजन हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा करीब 11 करोड़ रुपये खर्च करके बनाई गई है। पंचधातु से बनी इस प्रतिमा के भक्त मीलो दूर तक दर्शन कर पाएंगे।

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah unveils 54 feet tall statue of Lord Hanuman at Sarangpur temple in Botad district on Hanuman Jayanti pic.twitter.com/0IX4XCVKvA