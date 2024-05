Hajipur Lok Sabha seat 2024: पिता रामविलास पासवान की कमी महसूस हो रही, भावुक हुए चिराग पासवान, मां रीना पासवान भावुक दिखीं, देखें वीडियो

Highlights पुत्र चिराग पासवान को तिलक लगाकर नामांकन दाखिल करने के लिए भेजा। पहली मर्तबा हो रहा है कि नामांकन के वक्त उनके पिता साथ नहीं हैं। आपने देखा होगा कि वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाते थे।

Hajipur Lok Sabha seat 2024: लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने गुरुवार को हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं, नामांकन करने से पहले चिराग पासवान ने पटना स्थित अपने घर पर विधिवत तरीके से पूजा-अर्चना की। इसके साथ ही वह खगौल स्थित मंदिर में भी आराधना की और भगवान के दर्शन किए। पूजा-अर्चना के बाद चिराग पासवान जब अपना नामांकन दाखिल करने के लिए निकले तो वह और उनकी मां रीना पासवान बेहद भावुक दिखीं। उन्होंने अपने पुत्र चिराग पासवान को तिलक लगाकर नामांकन दाखिल करने के लिए भेजा।

वहीं, हाजीपुर से पर्चा दाखिल करने से जाने पहले चिराग पासवान भावुक हो गए और कहा कि यह पहली बार है कि वे अपने पिता के बिना नामांकन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज पिता जी कमी उन्हें खल रही है। 2014 हो या फिर 2019 का चुनाव, उनके पिता रामविलास पासवान हमेशा उनके साथ रहे। लेकिन यह पहली मर्तबा हो रहा है कि नामांकन के वक्त उनके पिता साथ नहीं हैं।

