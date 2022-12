Gujarat results: गुजरात विधानसभा में कांग्रेस को 16 सीट, खराब प्रदर्शन के बाद प्रभारी रघु शर्मा ने दिया इस्तीफा, यहां पढ़े पत्र

Highlights कांग्रेस ने 77 सीट पर कब्जा किया था। 2022 में 16 सीट पर बढ़त या जीत है।

Gujarat results: गुजरात विधानसभा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनावों में पार्टी के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। 2017 में कांग्रेस ने 77 सीट पर कब्जा किया था। 2022 में 16 सीट पर बढ़त या जीत है।

गुजरात की कुल 182 में से 157 सीट पर लगभग 54 प्रतिशत के मतों के साथ भाजपा आगे है। मोदी के राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए 2002 के चुनाव में भाजपा ने 127 सीट जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, जिससे इस बार वह आगे निकलती दिख रही है। कांग्रेस ने माधवसिंह सोलंकी के नेतृत्व में 1985 में 149 सीट जीतकर रिकॉर्ड बनाया था, जो अब भी कायम है।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के विधानसभा चुनाव में बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के जबरदस्त जीत की ओर बढ़ने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय दिया और कहा कि राज्य की जनता ने चुनाव में राष्ट्र-विरोधी तत्वों को नकार दिया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार योगेश पटेल बृहस्पतिवार को गुजरात की आणंद विधानसभा सीट कांग्रेस से छीनने की दिशा में बढ़ते दिखे। पटेल ने 22वें दौर की मतगणना के बाद कांग्रेस उम्मीदवार कांति सोढा परमार के मुकाबले 40 हजार से अधिक वोटों की बढ़त बना ली है।

