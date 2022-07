गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावः सीएम गहलोत और बघेल सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त, देखें लिस्ट 

Highlights सीएम अशोक गहलोत को गुजरात के लिए कांग्रेस का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंह देव और मिलिंद देवड़ा ऑब्जर्वर होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हिमाचल का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है।

नई दिल्लीः आगामी गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में राज्य के सभी 26 संसदीय क्षेत्रों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अंतिम मुहर लगाई है। गुजरात में इस साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होना है।

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को गुजरात के लिए कांग्रेस का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंह देव और मिलिंद देवड़ा ऑब्जर्वर होंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हिमाचल का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। राजस्थान के सीनियर नेता सचिन पायलट और प्रताप सिंह ऑब्जर्वर की भूमिका निभाएंगे।

Upcoming Gujarat & Himachal Pradesh elections | Rajasthan CM Ashok Gehlot appointed as Congress' Sr Observer for Gujarat. TS Singh Deo & Milind Deora, the Observers



Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel appointed as Sr Observer for Himachal. Sachin Pilot and Partap Singh, the Observers pic.twitter.com/rzdnf69SQv