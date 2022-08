सरकार को 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से मिले 1.5 लाख करोड़, लोगों ने 1.76 लाख करोड़ का 2जी घोटाला याद दिला दिया, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ 5जी_घोटाला

Highlights 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी प्रक्रिया पूरी ट्विटर पर ट्रेंड हुआ हैशटैग 5जी_घोटाला बहुचर्चित 2जी घोटाले से हो रही है तुलना

नई दिल्ली: 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है। देश की अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार को 1.5 लाख करोड़ का राजस्व मिला है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नीलामी की जानकारी देते हुए बताया कि प्रक्रिया में नीलामी के लिए रखे गए 71 प्रतिशत स्पेक्ट्रम की बिक्री हुई। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नीलामी में कुल बोली 1,50,173 करोड़ रूपये की लगी और 72,098 मेगाहर्ट्ज में से 51,236 मेगाहर्ट्ज की बिक्री हुई है।

5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग 5जी_घोटाला ट्रेंड हो रहा है। कहा जा रहा है कि साल 2022 में 5जी के लिए सरकार को सिर्फ 1 लाख 50 हजार करोड़ का राजस्व मिला है जबकि साल 2008 में 2जी स्पेक्ट्रम के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर 1लाख 76 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगा था। सोशल मीडिया पर लगातार ये बहस जारी है कि अगर 12 साल पहले 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से सरकार को 1.76 लाख करोड़ की अतिरिक्त आमदनी हो सकती थी तो अब 5जी स्पेक्ट्रम की नालामी से मिलने वाला अनुमानित राजस्व कम से कम 5 लाख करोड़ होना चाहिए था।

Vinod Rai had come up with a report in 2012 that said Indian Govt could have earned ₹1.76 Lakh Crores in 2G Auction of 2004



8 years have passed by, yet…



Today, Indian Govt couldn’t fetch ₹1.5 Lakh Crores with much advanced 5G Auction.

who is looting?

😡#5G_Scam_Bjp#5GScam