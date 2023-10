वीडियो: गगनयान के क्रू एस्केप मॉड्यूल ने की सफल लैंडिंग, ISRO प्रमुख एस. सोमनाथ ने वैज्ञानिकों को बधाई दी

Highlights गगनयान के क्रू एस्केप मॉड्यूल ने की सफल लैंडिंग ISRO प्रमुख एस. सोमनाथ ने वैज्ञानिकों को बधाई दी इसके बाद तीन और परिक्षण मिशन डी2, डी3, डी4 को अंजाम दिया जाएगा

Mission Gaganyaan: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान के क्रू एस्केप मॉड्यूल ने योजना के अनुसार सफल लैंडिंग की। इसरों ने इसका वीडियो भी जारी किया। क्रू एस्केप मॉड्यूल की सफल लैंडिंग के बाद इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने वैज्ञानिकों को बधाई दी।

#WATCH | Gaganyaan Mission: After the successful touch down of the crew escape module, ISRO chief S Somanath congratulates scientists pic.twitter.com/YQp6FZWXec