G20 Summit: सोने-चांदी से बने 15 हजार बर्तनों में खाना खाएंगे विदेशी मेहमान, ऐसी होगी उनकी खातिरदारी, देखें वीडियो

Highlights नई दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के बीच जी 20 सम्मेलन होने वाला है। इस सम्मेलन में दुनिया के बड़े-बड़े नेता इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। ऐसे में यहां आने वाले विदेशी मेहमानों का भी बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने की तैयारी की जा रही है।

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में जी 20 के आयोजन की तैयारियां जोरो शोर पर है। इस बीच खबरे यह भी आ रही है कि इस सम्मेलन में आने वाले मेहमानों की जबरदस्त खातिरदारी होने वाली है।

उनके रहने से लेकर खानी पीने तक का, हर बारिक से बारिक चीजों का ध्यान रखा जाएगा।

ऐसे में उनके लिए जिस चीज में खाना परोसा जाएगा, उसके बर्तन को भी ख्याल रखा जाएगा। खबरे यह भी हैं कि इन मेहमानों को स्पेशल बर्तनों में खाना खिलाया जाएगा साथ ही पानी पीने के गिलास पर ध्यान दिया गया है।

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में एक टेबल को सजाया गया है जिसमें काफी खूबसूरत खाने के बर्तन और पीने वाले गिलास को देखा जा सकता है। यही नहीं टेबल पर और भी चीजें मौजूद है जिससे वह पूरा भरा-भरा दिख रहा है।

#WATCH | Delhi: Delegates of the G20 Summit to be served in silverware and gold utensils pic.twitter.com/1f2Zm0wGTL