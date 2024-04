Malook Nagar Rashtriya Lok Dal: 'मायावती का 'हाथी', छोड़ा, जयंत का 'नलका' थामा, मलूक नागर हुए एनडीए के

Highlights लोकसभा चुनाव से पहले बसपा सांसद ने दिया इस्तीफा सांसद मलूक नागर ने इस्तीफा देने के बाद जयंत की पार्टी ज्वाइन की मलूक नागर ने कहा, पार्टी ने मुझे सांसद या विधायक का चुनाव नहीं लड़ने दिया

Malook Nagar Rashtriya Lok Dal: बसपा से इस्तीफा देने के बादा बिजनौर से सांसद मलूक नागर ने जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल ज्वाइन कर ली है। इस बारे में जयंत चौधरी ने दिल्ली में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है।

#WATCH | After joining RLD, MP Malook Nagar says, "When I became an MP, RLD Samajwadi Party and BSP played a huge role in it. Jayant ji played a significant role as well....I always raised many issues in Parliament rising above party and politics.." pic.twitter.com/9IHcoJ1yKS — ANI (@ANI) April 11, 2024

आरएलडी में शामिल होने के बाद सांसद मलूक नागर ने कहा कि जब मैं सांसद बना तो आरएलडी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जयंत ने भी अहम भूमिका निभाई। मैंने हमेशा पार्टी से ऊपर उठकर संसद में कई मुद्दे उठाए हैं।

#WATCH | Former BSP leader Malook Nagar joins Rashtriya Lok Dal in the presence of party chief Jayant Chaudhary, in Delhi pic.twitter.com/JxE2f1wumJ — ANI (@ANI) April 11, 2024

आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में बात करना गलत नहीं है। मैंने अपने सभी विधायकों को लिखा है कि विधायक निधि से कुल 51 फीसदी अल्पसंख्यकों पर खर्च किया जाना चाहिए। हमारी पहली पार्टी है जिसने अपने सांसदों को ऐसा करने के लिए कहा है।

#WATCH | RLD chief Jayant Chaudhary says "It is not wrong to talk about the minority communities. I have written to all my MLAs that total 51% from MLA fund should be spent on minorities. Our is the first party that has told its MPs to do so." pic.twitter.com/E7g6GWSXzJ — ANI (@ANI) April 11, 2024

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से अपने इस्तीफे पर लोकसभा सांसद मलूक नागर ने कहा कि मैं इतने दिनों तक चुप रहा। पार्टी ने मुझे सांसद या विधायक का चुनाव नहीं लड़ने दिया और यहां तक कि मेरा नाम स्टार प्रचारक की सूची से भी गायब था।

#WATCH | On his resignation from the Bahujan Samaj Party (BSP), Lok Sabha MP Malook Nagar says, "I kept silent all these days. The party didn't let me contest for MP or MLA and even my name was absent from the list of star campaigners, but I want to work for the country and hence… pic.twitter.com/TkFvG9pKrv — ANI (@ANI) April 11, 2024

लेकिन, मैं देश के लिए काम करना चाहता हूं और इसलिए मुझे इस मजबूरी के तहत पार्टी छोड़नी होगी और अपने अनुयायियों और विभिन्न दलों के साथ चर्चा करने के बाद, जहां भी काम होगा, वहां जाऊंगा। वह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर वह कहते हैं, यह मेरे हाथ में नहीं है, नहीं तो मैं चुनाव लड़ता। राजनीति संभावनाओं का खेल है।

#WATCH | On his resignation from the Bahujan Samaj Party (BSP), Lok Sabha MP Malook Nagar says, "I have resigned from the party as I can't sit at home. I have been for 18 years in this party. I want to work for the people and country. This has been a history in BSP that after one… pic.twitter.com/2napkC3wqE — ANI (@ANI) April 11, 2024

मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि मैं घर पर नहीं बैठ सकता। मैं इस पार्टी में 18 साल से हूं। मैं इसके लिए काम करना चाहता हूं। जनता और देश, बसपा का यह इतिहास रहा है कि एक कार्यकाल के बाद या तो आपको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा या जनता इसे छोड़ देगी।

Web Title: Former BSP leader Malook Nagar joins Rashtriya Lok Dal in the presence of party chief Jayant Chaudhary in Delhi