दिल्ली: द्वारका डीपीएस, मदर मैरी समेत 6 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बुधवार की सुबह पुलिस के लिए चिंताजनक है क्योंकि, दिल्ली के करीब 6 स्कूलों में धमकी भरे ईमेल आए है। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में स्थित स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल आने के बाद से सुबह-सुबह पुलिस हरकत में आ गई है। दिल्ली पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

अधिकारियों ने बताया कि एहतियात के तौर पर स्कूलों को खाली कराया जा रहा है और दिल्ली पुलिस परिसर की गहन तलाशी ले रही है। इंडिया टुडे के हवाले से दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) की द्वारका और वसंत कुंज इकाई, पूर्वी मयूर विहार में मदर मैरी स्कूल, संस्कृति स्कूल, साकेत में एमिटी स्कूल और दक्षिण पश्चिम दिल्ली में डीएवी स्कूल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली।

दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा, "द्वारका के दिल्ली पब्लिक स्कूल में बम होने की सूचना मिली। दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। तलाश जारी है।"

अधिकारियों ने पुष्टि की कि मयूर विहार के मदर मैरी, एमिटी साकेत और संस्कृति स्कूल को भी इसी तरह की धमकियां मिलीं। पुलिस ने कहा, "आज सुबह पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार स्थित मदर मैरी स्कूल में बम होने की धमकी के संबंध में एक ईमेल प्राप्त हुई थी। स्कूल को खाली कराया जा रहा है और स्कूल परिसर की गहन जाँच की जा रही है।"

VIDEO | Delhi: Visuals from outside Delhi Public School, Dwarka after it received a bomb threat. Police and fire brigade teams at the spot. More details are awaited.



