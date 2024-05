Lok Sabha Elections 2024: "राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो कह रहे हैं, उसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है", रविशंकर प्रसाद ने कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 1, 2024 07:12 AM

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के दावों और आरोपों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है।