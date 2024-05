LPG Price Cut: कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता, जानें दिल्ली से चेन्नई तक कितने कम हुए दाम

By मनाली रस्तोगी | Published: May 1, 2024 07:28 AM

इससे पहले भी अप्रैल के महीने में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती की थी. पिछले महीने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 30.50 रुपये कमी देखी गई थी.

