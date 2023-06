लोकसभा चुनाव 2024ः बिहार में विपक्षी दलों की 23 जून को बैठक, दिल्ली में हलचल तेज, गृह मंत्री शाह से मिले पूर्व सीएम मांझी और हम अध्यक्ष सुमन, एनडीए गठबंधन में होंगे शामिल!

Highlights जीतन राम मांझी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल होकर बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार विधानसभा में ‘हम’ के मांझी सहित चार विधायक हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्य सुमन ने एक सप्ताह पहले राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।

नई दिल्लीः लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीति गठजोड़ तेज हो गई है। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक है। इस बीच दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह से मुलाकात की।

पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल होकर बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार विधानसभा में ‘हम’ के मांझी सहित चार विधायक हैं जबकि बिहार विधान परिषद के सदस्य सुमन ने एक सप्ताह पहले राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।

Former Bihar CM Jitan Ram Manjhi and Hindustani Awam Morcha President, Santosh Suman meet Union Home Minister and BJP leader Amit Shah in Delhi pic.twitter.com/C3h1sDAyaN