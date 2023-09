कश्मीर में सेना के कर्नल, मेजर और पुलिस के डीएसपी समेत 24 घंटों में पांच सैनिक शहीद, आपरेशन जारी

Highlights अनंतनाग में सेना के एक कर्नल व मेजर रैंक के अधिकारी शहीद पुलिस के एक डीएसपी भी शहीद 24 घंटों में पांच सैनिक शहीद गए हैं

जम्मू: जम्मू कश्मीर में 24 घंटों के भीतर अनंतनाग में सेना के एक कर्नल व मेजर रैंक के अधिकारियों और पुलिस के एक डीएसपी समेत 24 घंटों में पांच सैनिक शहीद गए हैं। इनमें से दो जवानों ने राजौरी की मुठभेड़ में जान गंवाई जहां दो आतंकियों को मार गिराया गया है।

सेना प्रवक्ता ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। जिले के कोकरनाग हलूरा गंडूल इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी हो रही है। राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग कर्नल, जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीएसपी समेत तीन अफसर शहीद हो गए हैं। शहादत पाने वालों की पहचान कर्नल मनप्रीत सिंह मेजर आशीष और जम्मू-कश्मीर पुलिस के उपाधीक्षक हुमायूं भट के रूप में हुई है।



J&K | An Indian Army Colonel commanding a Rashtriya Rifles Unit along with a Major have lost their lives in an encounter in Anantnag with terrorists in Kashmir. The officer was commanding 19 RR: Indian Army officials pic.twitter.com/DDTjv89huT