जम्मू-कश्मीर: रामबन जिले के एक होटल में लगी आग, 2 लोगों की हुई मौत-5 अन्य हुए घायल, बचाव कार्य जारी

Highlights जम्मू-कश्मी के रामबन जिले के एक होटल में आग लगने की खबर सामने आई है। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है और पांच लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। अधिकारियों के अनुसार घटना के संबंध में मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश दिया गया है।

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में गुरुवार सुबह एक होटल में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि सनासर पर्यटन स्थल स्थित होटल मां शांति में आग लग गई और उसने तेजी से पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है।

उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल वाहनों को भेजा गया और स्थानीय लोगों तथा पुलिस ने भी आग बुझाने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों के अनुसार घटना के संबंध में मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश दिया गया है।

J&K | Two people died and five others were injured in a fire incident in Hotel at Sanasar, Ramban. The injured have been shifted to a hospital. A magisterial inquiry headed by ADC Ramban has been ordered. pic.twitter.com/iG5hpXpl3d