नोएडा एक्सटेंशन स्थित बहुमंजिला इमारत में लगी आग, मौके पर 2 दमकल वाहन पहुंचे

नई दिल्ली: ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन स्थित गौर सिटी 2 अपार्टमेंट में अचानक से आग लगने की खबर सामने आई है। यहां स्थित गौर सिटी 2 के 16th एवेन्यू में भीषण आग लग गई। आग पहले जिस फ्लैट में लगी थी, उससे फैलकर दूसरे फ्लैट में भी लग गई। दो फ्लैट्स में लगी आग के कारण कई लोग बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। मौके पर दमकल के दो वाहन पहुंचे हुए हैं और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं।

ग्रेटर NOIDA वेस्ट में एक आवासीय सोसायटी के दो फ्लैटों में आग लग गई। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है।

