Delhi Air Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण का डर फिर लौटा, पंजाब के किसानों ने शुरू किया पराली जलाना

Highlights 28 सितंबर को अमृतसर के दादुआना गांव में किसान एक खेत में पराली जला रहे हैं इस नवीनतम वीडियो ने सर्दियों के दौरान दिल्ली वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों को उजागर किया है पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में धुंध पैदा हो रही है

नई दिल्ली: एलजी वीके सक्सेना द्वारा पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाने के दो दिन बाद, वीडियो सामने आए हैं, जहां 28 सितंबर को अमृतसर के दादुआना गांव में किसान एक खेत में पराली जला रहे हैं। इस नवीनतम वीडियो ने सर्दियों के दौरान दिल्ली वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दों को उजागर किया है, क्योंकि पराली जलना जारी है और राष्ट्रीय राजधानी में धुंध पैदा हो रही है।

इससे पहले 26 सितंबर को एलजी सक्सेना ने अमृतसर में 31वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में यह मुद्दा उठाया था और राज्यों से इस मुद्दे के समाधान के लिए मिलकर काम करने का अनुरोध किया था। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की और बैठक में सर्दियों के दौरान पराली जलाने समेत प्रदूषण के मुद्दे पर व्यापक चर्चा हुई।

#WATCH | Punjab: Stubble burning seen in a field in Daduana village of Amritsar today. pic.twitter.com/3W0XKNrV3y