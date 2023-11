राजस्थान में रिश्वत लेते पकड़ा गया प्रवर्तन निदेशालय का अधिकारी, एंटी करप्शन यूनिट ने किया गिरफ्तार

Highlights एसीबी ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया कथित तौर पर रिश्वत लेने वाले अधिकारी की पहचान नवल किशोर मीना के रूप में हुई है अधिकारी एक बिचौलिए से अपने सहयोगी के साथ 15 लाख रुपये की ले रहा था रिश्वत

जयपुर: राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक इकाई (एसीबी) ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान नवल किशोर मीना के रूप में हुई है, उन्हें कथित तौर पर एक बिचौलिए के माध्यम से अपने सहयोगी बाबूलाल मीना के साथ 15 लाख रुपये की "रिश्वत लेते हुए" पकड़ा गया है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, नवल किशोर मीना और बाबूलाल मीना ने कथित तौर पर मणिपुर के एक चिटफंड मामले में रिश्वत ली थी। राजस्थान एसीबी के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ईडी अधिकारी मामले को खारिज करने, गिरफ्तारी नहीं करने और संपत्ति जब्त करने के बदले में रिश्वत ले रहे थे।

बयान में कहा गया है कि शुरुआती मांग 17 लाख रुपये की रिश्वत की थी। यह गिरफ्तारी राजस्थान एसीबी द्वारा मामले के सिलसिले में राजस्थान में कई स्थानों पर छापेमारी के बाद हुई। नवल किशोर मीना को कमाई के ज्ञात स्रोत से अधिक आय के मामले में यूनिट द्वारा फंसाए जाने के बाद राजस्थान एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था।

