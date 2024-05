कनाडा: खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप में चौथी गिरफ्तारी

Highlights खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप में हुई चौथी गिरफ्तारी इसका खुलासा कनाडाई प्रशासन ने किया गौरतलब है कि हत्या के एक हफ्ते बाद पुलिस ने तीसरे अपराधी को पकड़ा था

टोरंटो: खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप में कनाडा प्रशासन की ओर से चौथे भारतीय की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि, कनाडा ने इस हाई-प्रोफाइल केस के घटित होने के एक हफ्ते बाद कथित तौर पर आरोपित तीसरे भारतीय को गिरफ्तार किया था। इस पर कनाडा की ओर से माना गया कि इनकी वजह से दोनों देशों के बीच संबंध खराब हुए। गिरफ्तार हुए चौथे भारतीय का नाम अमरदीप सिंह बताया गया, जिसकी उम्र 22 वर्ष है और वो कनाडा के ब्रैम्पटन, सरे और एबॉट्सफोर्ड क्षेत्रों का निवासी है। उसके ऊपर पुलिस ने फर्स्ट-डिग्री मर्डर और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।

गौरतलब है कि खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर (45) की हत्या 18 जून, 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के अंतर्गत आने वाले सर्रे के गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के बाहर उसकी हत्या कर दी गई है।

रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) की इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम (IHIT) ने कहा कि अमरदीप सिंह को निज्जर की हत्या में उनकी भूमिका के लिए 11 मई को गिरफ्तार किया गया था। विज्ञप्ति में कहा गया है कि वह पहले से ही असंबंधित फायर आर्म्स आरोपों के लिए पील क्षेत्रीय पुलिस की हिरासत में था। इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन के प्रभारी अधिकारी अधीक्षक मनदीप मुकर ने इस मामले पर कहा, "यह गिरफ्तारी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भूमिका निभाने वालों को जिम्मेदार ठहराने के लिए हमारी चल रही जांच की प्रकृति को दर्शाती है"।

पुलिस की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि आईएचआईटी ने सबूतों का पीछा किया और ब्रिटिश अभियोजन सेवा के लिए अमनदीप सिंह पर फर्स्ट-डिग्री मर्डर और साजिश रचने के आरोप में पर्याप्त जानाकारी प्राप्त कर ली है। जांचकर्ता ने ये भी कहा कि गिरफ्तार हुए व्यक्ति से जुड़ी जानकारी नहीं जारी कर सकते, क्योंकि वो जांच का हिस्सा है और कोर्ट की प्रक्रिया भी उससे बाधित हो सकती है।

