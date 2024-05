Lok Sabha Elections 2024: "अमेठी में कांग्रेस के लिए एकतरफा लड़ाई है, किशोरी लाल शर्मा काफी हैं स्मृति ईरानी के लिए", अशोक गहलोत ने जीत के दावे के साथ कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 12, 2024 06:57 AM

अशोक गहलोत ने अमेठी से खड़े कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा की वकालत करते हुए कहा कि शर्मा भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी पर भारी पड़ेंगे क्योंकि वो पिछले 40 वर्षों से अमेठी के लोगों की सेवा कर रहे हैं।