नेपाल के कामी रीता शेरपा ने 29 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रचा इतिहास, तोड़ा अपना रिकॉर्ड

By आकाश चौरसिया | Published: May 12, 2024 11:14 AM

Kami Rita Sherpa-Everest Record: नेपाल के कामी रीता शेरपा ने 29वीं बार एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर नया रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। अब उन्होंने कहा वो एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार हैं।

फोटो क्रेडिट- (एएनआई)