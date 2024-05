'हिंदी चीनी भाई-भाई' की नई मिसाल! दोनों देशों के बीच व्यापार में हुई वृद्धि, अमेरिका को छोड़ा पीछे

By आकाश चौरसिया | Published: May 12, 2024 11:54 AM

Next

India-China Trade: भारत का अब सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार के रूप में चीन उभरा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच 2023-2024 में 118.4 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ।