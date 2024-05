Lok Sabha Elections 2024: "यूपी में समाजवादी पार्टी 'निल बटे सन्नाटा' रहेगी, नहीं मिलेगी एक भी सीट", डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 12, 2024 08:42 AM

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी मौजूदा लोकसभा चुनाव में 80 सीटों में से एक भी सीट नहीं जीतेगी।