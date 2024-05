IPL 2024: केकेआर ने बड़ी उपलब्धि हासिल की, बनी ईडन गार्डन्स की बेताज बादशाह, मुंबई इंडियंस की बराबरी की

Highlights कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मैच में 18 रन से जीत दर्ज की होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स पर ये केकेआर की 52वीं जीत थी 2021 के बाद यह पहली बार है जब केकेआर ने प्लेऑफ में जगह बनाई है

IPL 2024: कोलकाता नाइट राइडर्स ने 11 मई को ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मैच में 18 रन से जीत दर्ज की। शानदार जीत के साथ प्लेऑफ में जगह पक्की करने के अलावा केकेआर ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की। केकेआर ने किसी एक जगह पर आईपीएल में सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने के मामले में मुंबई इंडियंस की बराबरी कर ली। होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स पर ये केकेआर की 52वीं जीत थी। इतने ही मैच मुंबई इंडियंस ने वानखेड़े पर जीते हैं।

And that #KnightsArmy, is how we qualified for the #TATAIPL2024 Playoffs! 📸 pic.twitter.com/7Z6bmecAg5