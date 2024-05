PM Narendra Modi Interview: भाजपा के साथ आने के लिए क्या शरद पवार के साथ कभी चर्चा हुई थी? पीएम मोदी ने दिया ये जवाब

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 12, 2024 10:22 AM

Next

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने लोकमत ग्रुप को खास इंटरव्यू दिया। साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महाराष्ट्र की राजनीति, शरद पवार से बातचीत और अजित पवार को लेकर भी सवाल पूछे गए। पढ़िए इन सवालों का पीएम मोदी ने क्या जवाब दिया।