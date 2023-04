Election 2024: विपक्ष की एकजुटता पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, "अगर बिहार में सर्वदलीय बैठक..."

Highlights विपक्ष की एकजुटता को लेकर सोमवार को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की बैठक के बाद, तीनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया जिसमें उन्होंने कहा कि चर्चा सकारात्मक रही ममता बनर्जी ने कहा- हमारा कोई व्यक्तिगत अहंकार नहीं है, हम सामूहिक रूप से काम करना चाहते हैं

कोलकाता: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने की कवायद में जुटा है। इस बीच सोमवार को जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी से मुलाकात की। बैठक के बाद, तीनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया जिसमें उन्होंने कहा कि चर्चा सकारात्मक रही।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष की एकजुटता पर बड़ा बयान देते हुए कहा, अगर बिहार में सर्वदलीय बैठक होती है तो हम तय कर सकते हैं कि हमें आगे कहां जाना है, लेकिन सबसे पहले हमें यह संदेश देना होगा कि हम एकजुट हैं। मैं चाहती हूं कि बीजेपी जीरो हो जाए। वे मीडिया के समर्थन और झूठ से बड़े हीरो बन गए हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत अहंकार नहीं है, हम सामूहिक रूप से काम करना चाहते हैं।'

वहीं इस बैठक को लेकर बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कहा, हमने बातचीत की है, विशेष रूप से सभी दलों के एक साथ आने और आगामी संसद चुनावों से पहले सभी तैयारी करने के बारे में। आगे जो भी होगा, देशहित में किया जाएगा। जो लोग अभी शासन कर रहे हैं, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं। देश के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee says, "...If we have an all-party meeting in Bihar, we can then decide where we have to go next. But first of all, we have to give a message that we are united. I want BJP to become zero. They have become a big hero with media's support and… pic.twitter.com/VypdTKuR8O