ईडी के सामने पेश नहीं हुए सीएम सोरेन, कहा- हिम्मत है, तो आकर मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, देखें वीडियो

Highlights हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा समन जारी किए जाने के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा सड़क पर उतर आया। कार्यकर्ताओं का हुजूम पहले राजधानी रांची स्थित एतिहासिक मोरहाबादी मैदान में इकट्ठा हुआ। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, विधायक दीपक बिरुआ और बैजनाथ राम ने मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा पर जमकर हमला बोला।

रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से नोटिस जारी किये जाने पर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए।

हालांकि कहा यह गया कि वे गुरुवार को रायपुर में हो रहे आदिवासी नृत्य महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने जाएंगे। लेकिन वह आज भी रांची में ही रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को चुनौती दी कि हिम्मत है, तो आकर मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ।

इसबीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा समन जारी किए जाने के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा सड़क पर उतर आया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम पहले राजधानी रांची स्थित एतिहासिक मोरहाबादी मैदान में इकट्ठा हुआ और वहां से रैली की शक्ल में मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा थाम रखा था।

We have not done anything yet. 'Jab Jharkhandi apni cheezo pe utar aayega, toh wo din door nahi jahaan aap logon ko yahaan sar chhupaane ka mauka bhi nahi milega': Jharkhand CM Hemant Soren pic.twitter.com/whwAkVxR1I

मुख्यमंत्री आवास के बाहर झामुमो कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार, भाजपा और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। प्रदर्शन में शामिल झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, विधायक दीपक बिरुआ और बैजनाथ राम ने मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा पर जमकर हमला बोला।

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में हमें स्पष्ट और पूर्ण जनादेश मिला। सामंतवादी सोच वाली पार्टी इसे पचा नहीं पा रही है। आदिवासी मुख्यमंत्री उन्हें हजम नहीं हो रहा है। सुप्रियो ने कहा कि मुख्यमंत्री के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हैं, इसलिए वे ईडी ऑफिस नहीं गए। वहीं, विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि भाजपा सत्ता के लिए असंवैधानिक कार्य कर रही है।

Enforcement Directorate (ED) had summoned Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, asking him to appear today before its Ranchi-based office for questioning in connection with the illegal mining case.