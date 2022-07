शपथ ग्रहण समारोह: द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को लेंगी राष्ट्रपति पद की शपथ, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण दिलाएंगे शपथ

Highlights शपथ के मद्देनजर सोमवार को संसद के दोनों सदनों की बैठक दोपहर दो बजे होगी शुरू 25 जुलाई सोमवार को द्रौपदी मुर्मू संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में शपथ लेंगी राजग की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को यशवंत सिन्हा के खिलाफ जीत दर्ज की

नई दिल्ली: नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई, सोमवार को संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में शपथ लेंगी। इसके मद्देनजर उस दिन संसद के दोनों सदनों की बैठक दोपहर दो बजे शुरू होगी। लोकसभा एवं राज्यसभा की आम तौर पर कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे आरंभ होती है।

राज्यसभा में पीठासीन अध्यक्ष सस्मित पात्रा ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सोमवार को द्रौपदी मुर्मू संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में शपथ लेंगी। इसके मद्देनजर सभापति एम. वेंकैया नायडू ने फैसला किया है कि उस दिन उच्च सदन की बैठक दोपहर दो बजे शुरू की जाए ताकि सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकें।

उधर, लोकसभा में पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने घोषणा की कि 25 जुलाई, सोमवार को सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे आरंभ होगी। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को जीत दर्ज की।

Swearing-in ceremony of President-elect #DroupadiMurmu will take place on 25th July in Central Hall of Parliament House. To facilitate Members to attend that ceremony, Rajya Sabha will meet that day at 2 pm instead of 11 am. Accordingly, the House is adjourned: Sasmit Patra, BJD pic.twitter.com/N9wj2YsBQV