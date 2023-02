डॉ एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल मिशन-2023 सफलतापूर्वक हुआ लॉन्च, देखें वीडियो

Highlights इस मौके पर तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन भी मौजूद थीं। इस प्रोजेक्ट को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से लॉन्च किया गया। इस मिशन के तहत स्कूली छात्रों द्वारा बनाए गए 150 पिको सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे।

नई दिल्लीः मार्टिन फाउंडेशन ने डॉ एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के साथ मिलकर 'एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन-2023' लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से लॉन्च किया गया। इस मौके पर तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन भी मौजूद थीं।

इस पहल के माध्यम से भारत के विभिन्न हिस्सों से कक्षा 6 से 12वीं तक के 5000 से अधिक छात्रों को 150 पीआईसीओ उपग्रहों (पिको सेटेलाइट) को डिजाइन और विकसित करने में सक्षम बनाया गया है, जिन्हें साउंडिंग रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जाना है। दुनिया में ऐसा पहली बार होगा कि 150 पिको सैटेलाइट एक साथ लांच किए जाएंगे। इन पिको सैटेलाइट को स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया है।

