"अगर जेडीएस और भाजपा महिलाओं का इतना ही सम्मान करती हैं तो हासन यौन शोषण की पीड़ितों से मिलें": डीके शिवकुमार ने कहा

By मनाली रस्तोगी | Published: May 2, 2024 09:19 AM

Next

शिवकुमार ने जेडीएस नेता और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के भतीजे और हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े चल रहे विवाद को लेकर अन्य लोगों पर निशाना साधा।

Photo Credit: ANI