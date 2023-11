Diwali 2023: सुरक्षाबलों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे पीएम मोदी, खास लुक में आए नजर

Diwali 2023: दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीहिमाचल प्रदेश के लेप्चा सेना के साथ दिवाली मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेप्चा पहुंचकर पीएम मोदी ने कहा कि वह सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाने आए हैं।

पीएम ने रविवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "हमारे बहादुर सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के लेप्चा पहुंचे।"

ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी जवानों के साथ दिवाली मानने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से मोदी हर साल सुरक्षा बलों के साथ दिवाली का त्योहार मनाते रहे हैं। 2014 में वह त्योहार मनाने के लिए जम्मू-कश्मीर के सियाचिन गए और अगले साल वह अमृतसर गए। 2016 में, मोदी दिवाली मनाने के लिए हिमाचल के लाहौल-स्पीति में सुरक्षा बलों में शामिल हुए और 2017 में, वह जम्मू-कश्मीर की गुरेज घाटी गए।

PM Narendra Modi tweets, "Reached Lepcha in Himachal Pradesh to celebrate Diwali with our brave security forces" pic.twitter.com/VW5Kfx4wra