Varanasi Lok Sabha Seat 2024: 'बनारस में मोदी जी की चाय गर्म है', पप्पू चायवाला ने कही दिल की बात

Highlights वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी, 14 मई को दाखिल करेंगे नामांकन पीएम मोदी ने नामांकन से पहले किया रोड शो तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं मोदी

Varanasi Lok Sabha Seat 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वाराणसी पहुंचे। मंगलवार को यहां पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। वाराणसी की गलियों में मोदी-मोदी की गूंज सुनाई पड़ रही है। माहौल पूरा मोदीमय है। वहीं, पीएम मोदी की तीसरी बार उम्मीदवारी को लेकर वाराणसी के मशहूर पप्पू टी स्टॉल संचालक ने न्यूज एजेंसी एएनआई को कहा कि प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर वाराणसी उत्साहित है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ आने वाले सभी लोगों का यहां स्वागत है।

#WATCH | Varanasi, UP: On PM Narendra Modi's roadshow, Varanasi's famous tea seller Pappu Chaiwala says, "Varanasi is excited about the Prime Minister's roadshow. All those coming with PM Narendra Modi are welcome here. Many good programs are being organised in his honour... Modi… pic.twitter.com/FKdEFynIbe