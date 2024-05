Lok Sabha Elections 2024: "जो लोग सोचते हैं कि वो धोखे से चुनाव जीत सकते हैं, जनता उन्हें जवाब देगी, लोग बीजेपी से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं", अखिलेश यादव ने कहा

Published: May 14, 2024 08:51 AM

अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग सोचते हैं कि वे धोखे से जीत सकते हैं, उन्हें देश की जनता अपने वोटों से जवाब देगी।