IPL 2024 updated Orange-Purple Cap: किंग कोहली के पास ऑरेंज और बूम-बूम बुमराह झोली में पर्पल कैप, जानें टॉप-10 खिलाड़ियों की लिस्ट

Highlights IPL 2024 updated Orange Cap and Purple Cap list: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) प्लेऑफ की रेस तेज हो गई है। IPL 2024 updated Orange Cap and Purple Cap list: आरबीसी खिलाड़ी विराट कोहली (virat kohli) का दबदबा है। IPL 2024 updated Orange Cap and Purple Cap list: 661 रन के साथ ऑरेंज कैप पर कब्जा किया है।

IPL 2024 updated Orange Cap and Purple Cap list: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) अंतिम दौर में है। अंक तालिका के साथ-साथ ऑरेंज (Orange Cap) और पर्पल कैप (Purple Cap) की रेस तेज हो गई है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और आरबीसी खिलाड़ी विराट कोहली (virat kohli) का दबदबा है और 661 रन के साथ ऑरेंज कैप पर कब्जा किया है। वहीं टीम इंडिया के तेज बॉलर और मुंबई इंडिंयस खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह (jasprit bumrah) की झोली में पर्पल कैप और 20 विकेट के साथ पहले पायदान पर है।

आईपीएल में ऑरेंज कैपः (IPL 2024 updated Orange Cap)

1- विराट कोहलीः 661

2- ऋतुराज गायकवाड़ः 583

3- ट्रैविस हेडः 533

4- साई सुदर्शनः 527

5- संजू सैमसनः 486

6- रियान परागः 483

7-सुनील नारायणः 461

8- केएल राहुलः 460

9- फिल साल्टः 435

10- शुभमन गिलः 426

Rain affects https://twitter.com/gujarat_titans?ref_src=twsrc%5Etfw">@gujarat_titans' last home game this season 🌧️



They thank their fans at the Narendra Modi International Stadium, Ahmedabad 🏟️ 🙌https://twitter.com/hashtag/TATAIPL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TATAIPL | https://twitter.com/hashtag/GTvKKR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GTvKKRhttps://t.co/28Z11tjxQ4">pic.twitter.com/28Z11tjxQ4 — IndianPremierLeague (@IPL) https://twitter.com/IPL/status/1790090306001440807?ref_src=twsrc%5Etfw">May 13, 2024

आईपीएल में पर्पल कैपः (IPL 2024 updated Purple Cap)

1- जसप्रीत बुमराहः 20

2- हर्षल पटेलः 20

3- वरुण चक्रवर्तीः 18

4ः तुषार देशपांडेः 16

5- खलील अहमदः 16

6- हर्षित राणाः 16

7- अर्शदीप सिंहः 16

8- मुकेश कुमारः 16

9- सुनील नरेनः 15

10- कुलदीप यादवः 15

अंक तालिका लिस्ट ( IPL 2024 Points Table Updated)

1- कोलकाता नाइट राइडर्सः 19 (प्लेऑफ की पहली टीम)

2- राजस्थान रॉयल्सः 16

3- चेन्नई सुपर किंग्सः 14

4- सनराइजर्स हैदराबादः 14

5- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 12

6-दिल्ली कैपिटल्सः 12

7- लखनऊ सुपर जाइंट्सः 12

8- गुजरात टाइटंसः 11 (बाहर)

9- मुंबई इंडियंसः 8 (बाहर)

10- पंजाब किंग्सः 8 (बाहर)

🚨 Update from Ahmedabad 🚨



Match 6️⃣3️⃣ of https://twitter.com/hashtag/TATAIPL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TATAIPL 2024 between https://twitter.com/gujarat_titans?ref_src=twsrc%5Etfw">@gujarat_titans & https://twitter.com/KKRiders?ref_src=twsrc%5Etfw">@KKRiders has been abandoned due to rain 🌧️



Both teams share a point each 🤝https://twitter.com/hashtag/GTvKKR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GTvKKRhttps://t.co/Jh2wuNZR5M">pic.twitter.com/Jh2wuNZR5M — IndianPremierLeague (@IPL) https://twitter.com/IPL/status/1790071058013331874?ref_src=twsrc%5Etfw">May 13, 2024

🚨 Announcement 🚨



Tickets 🎟️ for the much-anticipated https://twitter.com/hashtag/TATAIPL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TATAIPL 2024 Playoffs to go LIVE on 14th May



⏰ 18:00 hrs IST as per respective dates.



Tickets can be purchased from official IPL website, Paytm App, Paytm Insider App and https://t.co/6kaTeOjCvM">https://t.co/6kaTeOjCvM;.



All the details and… https://t.co/GKUDu1ydDw">pic.twitter.com/GKUDu1ydDw — IndianPremierLeague (@IPL) https://twitter.com/IPL/status/1790062085960806520?ref_src=twsrc%5Etfw">May 13, 2024

Season’s last home game for https://twitter.com/hashtag/GT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GT 🏟️



Up against current table leaders https://twitter.com/hashtag/KKR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#KKR 🙌



Which team will succeed tonight? 🤔 https://twitter.com/hashtag/TATAIPL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TATAIPL | https://twitter.com/hashtag/GTvKKR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GTvKKRhttps://t.co/zoT1gjuQ9s">pic.twitter.com/zoT1gjuQ9s — IndianPremierLeague (@IPL) https://twitter.com/IPL/status/1789970947115524358?ref_src=twsrc%5Etfw">May 13, 2024

🚨 Update 🚨



The covers are still on in Ahmedabad causing a delay in the toss 😞



Stay tuned for further updates



Follow the Match ▶️ https://t.co/8kHW1lKneo">https://t.co/8kHW1lKneo href="https://twitter.com/hashtag/TATAIPL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TATAIPL | https://twitter.com/hashtag/GTvKKR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GTvKKRhttps://t.co/oXiMOc5g03">pic.twitter.com/oXiMOc5g03 — IndianPremierLeague (@IPL) https://twitter.com/IPL/status/1790016543595601945?ref_src=twsrc%5Etfw">May 13, 2024