Geetika Sharma suicide case: दिल्ली की एक अदालत ने गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को किया बरी

नई दिल्ली: हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को गितिका शर्मा सुसाइड केस में मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत के द्वारा बरी कर दिया गया है।दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को बरी कर दिया है।

कोर्ट ने गोपाल कांडा और उनकी सहयोगी अरुणा चड्ढा को बरी किया है। दोनों पर गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। अदालत ने गोपाल कांडा को एक लाख रुपये का निजी मुचलका जमा करने और अगर पुलिस उनके बरी होने के खिलाफ अपील दायर करती है तो उपस्थित रहने को कहा।

बता दें कि इस मामले में गीतिका शर्मा 5 अगस्त 2012 को उत्तर पश्चिम दिल्ली में अपने अशोक विहार आवास पर मृत पाई गई थी। वह एयर होस्टेस के रूप में कांडा की एमडीएलआर एयरलाइंस में कार्यरत थी। हालांकि बाद में शर्मा को उनकी एक कंपनी के निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था।

Geetika, a former air hostess, who was earlier employed with Kanda's MDLR airlines, was found dead on August 5, 2012 at her Ashok Vihar residence in North… pic.twitter.com/Ibs8hYuMcC