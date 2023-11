Delhi Pollution: 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू, प्रदूषण पर सरकार का अहम फैसला

Highlights Delhi Pollution: 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू Delhi Air Quality: एक सप्ताह तक रहेगा ऑड-ईवन, इसके बाद दिल्ली सरकार करेगी समीक्षा Delhi Government: गोपाल राय ने कहा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की भाजपा सरकार भी अपने यहां पटाखे बैन करें

Delhi Air Quality: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन रहेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़ती स्थिति को देखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के लिए यह ऑड-ईवन दिल्ली में लागू होगा। इस दौरान दिल्ली की सड़कों पर ऑड-ईवन के हिसाब से गाड़ियां चलेंगी।

#WATCH | Delhi Environment Minister Gopal Rai says "In view of air pollution, the Odd-Even vehicle system will be applicable for one week from 13th to 20th November..." pic.twitter.com/IPBTrxoOOE