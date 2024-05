Lok Sabha Elections 2024: "कांग्रेस मानती है कि भारत आक्रमणकारियों की भूमि है, इसलिए पीएम मोदी 'कांग्रेस मुक्त भारत' की बात कहते हैं", तमिलनाडु भाजपा प्रमुख अन्नामलाई ने कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 9, 2024 07:46 AM

Next

तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख के अन्नामलाई ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा की विवादास्पद टिप्पणी पर तंज कसते हुए कहा कि अफ्रीकी या चीनी जैसा दिखने में कुछ भी गलत नहीं है।