Delhi Air quality: प्रदूषण से बचना है तो मास्क पहनिए, और भीड़-भाड़ इलाके से बचें, डॉक्टर ने दी सलाह

Highlights Lnjp Hospital: प्रदूषण से बचना है तो मास्क पहनिए, और भीड़-भाड़ इलाके में बचें, डॉक्टर ने दी सलाह Delhi Pollution: एलएनजेपी के चिकित्सा निदेशक सुरेश कुमार ने कहा कि उनके अस्पताल की आपातकालीन विभाग में रोजाना 25 से 30 मरीज आ रहे हैं जो सांस फूलने की शिकायत कर रहे हैं Delhi Air quality: एक्यूआई बहुत गंभीर स्थिति में है। यह 500 से भी अधिक है इसका मतलब है कि यह एक मेडिकल इमरजेंसी है

Delhi Pollution: दिल्ली की जहरीली हवा से बचना है तो मास्क लगाए और भीड़-भाड़ इलाके में जाने से बचें। डॉक्टरों ने यह सलाह दी है। एलएनजेपी के चिकित्सा निदेशक सुरेश कुमार ने कहा कि उनके अस्पताल की आपातकालीन विभाग में रोजाना 25 से 30 मरीज आ रहे हैं जो सांस फूलने की शिकायत कर रहे हैं।

#WATCH | Delhi: "Over the last couple of days, the Air Quality Index is very severe, it's more than 500, it means it is a medical emergency. People are complaining of breathlessness, sore throat, wheezing, cough, irritation in the eyes, restlessness...In LNJP, we are receiving… pic.twitter.com/RYJRXEH09B