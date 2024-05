Virat Kohli on Retirement Plan: मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहता, बाद में कोई पछतावा नहीं हो, आखिरकार कोहली ने रिटायरमेंट प्लान बताया, देखें वीडियो

Highlights Virat Kohli on Retirement Plan: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिये 13 मैचों में 661 रन बनाये हैं। Virat Kohli on Retirement Plan: मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहता ताकि बाद में कोई पछतावा नहीं हो। Virat Kohli on Retirement Plan: जब तक मैं खेल रहा हूं, अपना सब कुछ खेल को देना चाहता हूं। यही मेरी प्रेरणा है।

Virat Kohli on Retirement Plan: भारत के सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली को पता है कि वह हमेशा खेलते नहीं रह सकते लेकिन विदा लेने से पहले वह अपना सबकुछ क्रिकेट करियर को देना चाहते हैं और उनका कहना है कि एक बार जाने के बाद वह कुछ समय नजर भी नहीं आयेंगे। कोहली आईपीएल में इस सत्र में अब तक का रिकॉर्ड आठवां शतक जड़ चुके हैं। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिये 13 मैचों में 661 रन बनाये हैं। आरसीबी द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो में 35 वर्ष के कोहली ने कहा कि मलाल के बिना जीने की ललक ही उनकी प्रेरणा है।

"I wanna give it everything I have till the time I play, and that's the only thing that keeps me going" 🤌



Virat's emotional but promising words while talking at the @qatarairways Royal Gala Dinner. 🗣️#PlayBold#ನಮ್ಮRCB #IPL2024pic.twitter.com/htDczGQpNf — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 15, 2024

An evening celebrating friendships, brotherhood, comebacks and more, at the @rcbbarcafe!



Some behind the scenes visuals from the team dinner last night on @bigbasket_com presents Bold Diaries.#PlayBold#ನಮ್ಮRCB#IPL2024pic.twitter.com/S0yC54UKby — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 16, 2024

उन्होंने कहा ,‘मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहता ताकि बाद में कोई पछतावा नहीं हो। एक बार काम पूरा हो जाये तो मैं चला जाऊंगा और फिर कुछ समय नजर नहीं आऊंगा।’ उन्होंने कहा ,‘जब तक मैं खेल रहा हूं, अपना सब कुछ खेल को देना चाहता हूं। यही मेरी प्रेरणा है।’

#OnThisDay in 2016,

▫ Virat Kohli 7️⃣5️⃣*

▫ AB de Villiers 5️⃣9️⃣*

▫ Chris Gayle 4️⃣9️⃣



Our OG trio gunned down the target of 184 in 18.4 overs to pick up a crucial win over KKR at the Eden Gardens. 👏#PlayBold#ನಮ್ಮRCB #IPLpic.twitter.com/zMUSbAkGcb — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 16, 2024

कोहली ने कहा ,‘हर खिलाड़ी के करियर का अंतिम समय आता है। मैं भी हमेशा खेलता नहीं रहूंगा लेकिन मैं इस सोच के साथ विदा नहीं लेना चाहता कि अगर मैंने उस दिन ऐसा किया होता तो अच्छा होता।’ कोहली अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप में भारतीय टीम के सदस्य हैं।

Pressure, what’s that? Form, it’s only a myth! 👑



He’s fearless. He’s unstoppable. He’s hungry. He’s inevitable. Timeless, that’s what he is. 🐐



And he’s coming for it… 😇



This is Royal Challenge presents RCB Shorts.#PlayBold#ನಮ್ಮRCB #IPL2024pic.twitter.com/qLedRPnH1v — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 15, 2024